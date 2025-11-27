Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Путин: РФ находится в контакте с Арменией в рамках ОДКБ

    В регионе
    • 27 ноября, 2025
    • 17:26
    Путин: РФ находится в контакте с Арменией в рамках ОДКБ

    Россия находится в контакте с Арменией в рамках ОДКБ.

    Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке.

    "Это их выбор, если считают возможным так работать, хорошо - мы находимся с ними в контакте. Позиция Армении по ОДКБ нам известна: они считают себя членами организации, но на данном этапе воздерживаются от участия в заседаниях", - отметил он.

    ОДКБ Армения Россия Владимир Путин
    Putin: Rusiya KTMT çərçivəsində Ermənistan ilə təmasdadır

    Последние новости

    18:08

    ЦАХАЛ нанес серию авиаударов по объектам "Хезболлы" в Южном Ливане

    Другие страны
    18:07

    Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе в Aspen Institute Italia

    Внешняя политика
    17:46

    Путин: Прекращение огня произойдет только после отвода украинских войск

    Другие страны
    17:45

    ACG должна определиться с намерениями по покупке Anglo Asian до 24 декабря

    Бизнес
    17:40

    Путин: Американская делегация посетит Москву на следующей неделе

    В регионе
    17:37

    МИД Азербайджана соболезнует КНР в связи с многочисленными жертвами при пожаре в Гонконге

    Внешняя политика
    17:36

    АПБА: За десять месяцев зарегистрировано 42 случая пищевого отравления

    Здоровье
    17:35

    Путин назвал ложью заявления о планах РФ напасть на Европу

    В регионе
    17:30

    Президент РФ: Никаких проектов мирного договора по Украине не было

    В регионе
    Лента новостей