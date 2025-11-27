Путин: РФ находится в контакте с Арменией в рамках ОДКБ
В регионе
- 27 ноября, 2025
- 17:26
Россия находится в контакте с Арменией в рамках ОДКБ.
Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке.
"Это их выбор, если считают возможным так работать, хорошо - мы находимся с ними в контакте. Позиция Армении по ОДКБ нам известна: они считают себя членами организации, но на данном этапе воздерживаются от участия в заседаниях", - отметил он.
