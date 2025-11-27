Putin: Rusiya KTMT çərçivəsində Ermənistan ilə təmasdadır
Region
- 27 noyabr, 2025
- 17:28
Rusiya Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı (KTMT) çərçivəsində Ermənistan ilə təmasdadır.
"Report"un məlumatına görə, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Bişkekdə KTMT sammitinin yekunlarına dair mətbuat konfransında bildirib.
"Bu onların seçimidir, əgər bu şəkildə işləməyi mümkün hesab edirlərsə, yaxşı - biz onlarla təmasdayıq. Ermənistanın KTMT haqqında mövqeyi bizə məlumdur: onlar özlərini təşkilatın üzvü hesab edirlər, lakin hazırkı mərhələdə iclaslarda iştirak etməkdən çəkinirlər", - o qeyd edib.
