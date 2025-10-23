Путин: Резкое уменьшение количества российской нефти на мировом рынке приведет к росту цен
- 23 октября, 2025
- 19:54
Резкое уменьшение количества российской нефти на мировом рынке приведет к росту цен.
Как сообщает Report, об этом сказал журналистам президент РФ Владимир Путин после заседания XVII съезда Русского географического общества.
"Если количество нефти и нефтепродуктов из России резко уменьшится на мировом рынке, то цены неизбежно вырастут", - отметил российский лидер.
По его словам, РФ и Саудовская Аравия продают больше нефти, чем потребляют, в отличие от США.
