    Путин: Резкое уменьшение количества российской нефти на мировом рынке приведет к росту цен

    В регионе
    • 23 октября, 2025
    • 19:54
    Резкое уменьшение количества российской нефти на мировом рынке приведет к росту цен.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам президент РФ Владимир Путин после заседания XVII съезда Русского географического общества.

    "Если количество нефти и нефтепродуктов из России резко уменьшится на мировом рынке, то цены неизбежно вырастут", - отметил российский лидер.

    По его словам, РФ и Саудовская Аравия продают больше нефти, чем потребляют, в отличие от США.

    Putin: Qlobal bazarda Rusiya neftinin tədarükünün kəskin azalması qiymət artımına səbəb olacaq

