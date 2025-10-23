Путин: Резкое уменьшение количества российской нефти на мировом рынке приведет к росту цен

Резкое уменьшение количества российской нефти на мировом рынке приведет к росту цен.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам президент РФ Владимир Путин после заседания XVII съезда Русского географического общества.

"Если количество нефти и нефтепродуктов из России резко уменьшится на мировом рынке, то цены неизбежно вырастут", - отметил российский лидер.

По его словам, РФ и Саудовская Аравия продают больше нефти, чем потребляют, в отличие от США.