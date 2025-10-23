Putin: Qlobal bazarda Rusiya neftinin tədarükünün kəskin azalması qiymət artımına səbəb olacaq
Region
- 23 oktyabr, 2025
- 20:25
Qlobal bazarda Rusiya neftinin tədarükünün kəskin azalması qiymətlərin artmasına səbəb olacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Coğrafiya Cəmiyyətinin 17-ci Konqresinin yekunları üzrə jurnalistlərə açıqlamasında Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bildirib.
"Rusiyanın neft və neft məhsullarının tədarükü qlobal bazarda kəskin şəkildə azalarsa, qiymətlər qaçılmaz olaraq artacaq", - o deyib.
Putin əlavə edib ki, ABŞ-dən fərqli olaraq, Rusiya və Səudiyyə Ərəbistanı istehlak etdikləri neftdən daha çox neft satırlar.
Son xəbərlər
20:48
Ukrayna lideri: Kiyevin iştirakı olmadan Budapeştdə heç bir görüş olmayacaqDigər ölkələr
20:47
Aİ liderləri 2030-cu ilə qədər Avropanın müdafiə hazırlığını artırmağa razılaşıblarDigər ölkələr
20:37
Ukrayna və Finlandiya SAFE proqramı çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edibDigər ölkələr
20:34
Azərbaycanın voleybol klubu Çempionlar Liqasına məğlubiyyətlə başlayıbKomanda
20:29
Alkoqollu içkilərin pərakəndə satışına dair minimum qiymət müəyyənləşibBiznes
20:25
Putin: Qlobal bazarda Rusiya neftinin tədarükünün kəskin azalması qiymət artımına səbəb olacaqRegion
20:16
Ermənistan və Hindistan müdafiə sahəsində əməkdaşlıq planı imzalayıbRegion
20:12
NATO Baş katibi sabah Böyük Britaniyaya səfər edəcəkDigər ölkələr
20:10