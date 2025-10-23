İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    Putin: Qlobal bazarda Rusiya neftinin tədarükünün kəskin azalması qiymət artımına səbəb olacaq

    Region
    • 23 oktyabr, 2025
    • 20:25
    Putin: Qlobal bazarda Rusiya neftinin tədarükünün kəskin azalması qiymət artımına səbəb olacaq

    Qlobal bazarda Rusiya neftinin tədarükünün kəskin azalması qiymətlərin artmasına səbəb olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Coğrafiya Cəmiyyətinin 17-ci Konqresinin yekunları üzrə jurnalistlərə açıqlamasında Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bildirib.

    "Rusiyanın neft və neft məhsullarının tədarükü qlobal bazarda kəskin şəkildə azalarsa, qiymətlər qaçılmaz olaraq artacaq", - o deyib.

    Putin əlavə edib ki, ABŞ-dən fərqli olaraq, Rusiya və Səudiyyə Ərəbistanı istehlak etdikləri neftdən daha çox neft satırlar.

    Vladimir Putin neftin qiyməti
    Путин: Резкое уменьшение количества российской нефти на мировом рынке приведет к росту цен

    Son xəbərlər

    20:48

    Ukrayna lideri: Kiyevin iştirakı olmadan Budapeştdə heç bir görüş olmayacaq

    Digər ölkələr
    20:47

    Aİ liderləri 2030-cu ilə qədər Avropanın müdafiə hazırlığını artırmağa razılaşıblar

    Digər ölkələr
    20:37

    Ukrayna və Finlandiya SAFE proqramı çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Digər ölkələr
    20:34

    Azərbaycanın voleybol klubu Çempionlar Liqasına məğlubiyyətlə başlayıb

    Komanda
    20:29

    Alkoqollu içkilərin pərakəndə satışına dair minimum qiymət müəyyənləşib

    Biznes
    20:25

    Putin: Qlobal bazarda Rusiya neftinin tədarükünün kəskin azalması qiymət artımına səbəb olacaq

    Region
    20:16

    Ermənistan və Hindistan müdafiə sahəsində əməkdaşlıq planı imzalayıb

    Region
    20:12

    NATO Baş katibi sabah Böyük Britaniyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    20:10

    Putin: Yeni sanksiyalar Rusiyaya təzyiq cəhdidir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti