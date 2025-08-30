Путин рассчитывает обсудить с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки
В регионе
- 30 августа, 2025
- 04:19
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что на предстоящих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином им удастся обсудить весь спектр тем двусторонней повестки, начиная от экономики, заканчивая международными проблемами.
Как передает Report, об этом российский лидер заявил в письменном интервью агентству Xinhua в преддверии визита в Китай.
"Что касается российско-китайских переговоров - они пройдут в Пекине. Буду рад обстоятельно обсудить с председателем Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи. И конечно, по традиции обменяемся мнениями по актуальным региональным и международным сюжетам", - сказал Путин.
Последние новости
04:48
WSJ: Членам Конгресса США могут запретить торговать акциямиДругие страны
04:19
Путин рассчитывает обсудить с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повесткиВ регионе
03:51
Госдеп одобрил предоставление Украине услуг связи Starlink на $150 млнДругие страны
03:21
Трамп заявил, что все введенные им пошлины в силе, несмотря на решение судаДругие страны
02:56
Госдеп одобрил Украине услуги по обслуживанию комплексов Patriot на $179 млнДругие страны
02:29
Путин назвал Си Цзиньпина настоящим лидером и волевым руководителемВ регионе
02:18
Госдеп допустил продажу Дании комплексов Patriot и иных систем на $8,5 млрдДругие страны
01:49
Белый дом: Миссия ВС США у Венесуэлы включает защиту нации от наркокартелейДругие страны
01:24