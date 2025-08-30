Путин рассчитывает обсудить с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что на предстоящих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином им удастся обсудить весь спектр тем двусторонней повестки, начиная от экономики, заканчивая международными проблемами.

Как передает Report, об этом российский лидер заявил в письменном интервью агентству Xinhua в преддверии визита в Китай.

"Что касается российско-китайских переговоров - они пройдут в Пекине. Буду рад обстоятельно обсудить с председателем Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи. И конечно, по традиции обменяемся мнениями по актуальным региональным и международным сюжетам", - сказал Путин.