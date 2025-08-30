Putin Si Cinpinlə ikitərəfli gündəliyin bütün aspektlərini müzakirə etməyi gözləyir
Region
- 30 avqust, 2025
- 05:00
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Çin Sədri Si Cinpinlə qarşıdakı danışıqlarda iqtisadiyyatdan tutmuş beynəlxalq məsələlərə qədər ikitərəfli gündəliyin bütün mövzularını müzakirə edə biləcəyini gözləyir.
"Report"un məlumatına görə, bunu Rusiya lideri Çinə səfəröncəsi "Xinhua" agentliyinə müsahibəsində deyib.
"Rusiya-Çin danışıqlarına gəlincə, onlar Pekində baş tutacaq. Mən Sədr Si Cinpinlə ikitərəfli gündəliyin bütün aspektlərini, o cümlədən siyasət və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq, iqtisadi və mədəni-humanitar əlaqələri hərtərəfli müzakirə etməyə şad olaram. Əlbəttə ənənəyə uyğun olaraq, cari regional və beynəlxalq məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparacağıq", - Putin bildirib.
