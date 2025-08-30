    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Putin Si Cinpinlə ikitərəfli gündəliyin bütün aspektlərini müzakirə etməyi gözləyir

    Region
    • 30 avqust, 2025
    • 05:00
    Putin Si Cinpinlə ikitərəfli gündəliyin bütün aspektlərini müzakirə etməyi gözləyir

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Çin Sədri Si Cinpinlə qarşıdakı danışıqlarda iqtisadiyyatdan tutmuş beynəlxalq məsələlərə qədər ikitərəfli gündəliyin bütün mövzularını müzakirə edə biləcəyini gözləyir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Rusiya lideri Çinə səfəröncəsi "Xinhua" agentliyinə müsahibəsində deyib.

    "Rusiya-Çin danışıqlarına gəlincə, onlar Pekində baş tutacaq. Mən Sədr Si Cinpinlə ikitərəfli gündəliyin bütün aspektlərini, o cümlədən siyasət və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq, iqtisadi və mədəni-humanitar əlaqələri hərtərəfli müzakirə etməyə şad olaram. Əlbəttə ənənəyə uyğun olaraq, cari regional və beynəlxalq məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparacağıq", - Putin bildirib.

    Vladimir Putin   Çin   Si Cinpin  
    Путин рассчитывает обсудить с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки

