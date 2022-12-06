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Путин проведет заседание СПЧ 6 декабря в режиме видеоконференции

Путин проведет заседание СПЧ 6 декабря в режиме видеоконференции Президент России Владимир Путин проведет 7 декабря в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте.
В регионе
6 декабря 2022 г. 17:18
Путин проведет заседание СПЧ 6 декабря в режиме видеоконференции

Президент России Владимир Путин проведет 7 декабря в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь Путина анонсировал это заседание в понедельник, не называя точную дату.

"Члены Совета расскажут о своей работе в 2022 году, в частности - о различных аспектах правозащитного содействия проведению специальной военной операции и интеграции новых субъектов Федерации, о гармонизации экономического законодательства, о положении медработников, об адвокатской деятельности", - говорится в сообщении.

"Традиционно в ходе заседаний СПЧ проходит активный обмен мнениями между президентом и членами Совета по широкому кругу вопросов, относящихся к деятельности этого консультативного органа при главе государства, созданного для содействия реализации его конституционных полномочий по защите прав и свобод человека и гражданина", - напомнили в Кремле.

В середине ноября Путин вывел из состава СПЧ правозащитников Игоря Каляпина и Наталию Евдокимову, журналистов Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову, Александра Верховского, Ивана Засурского, психолога Александра Асмолова.

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Версия на английском языке Putin to hold HRC meeting on December 6 via videoconference

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