Путин признал наличие проблем во взаимоотношениях России с Азербайджаном

В отношениях между странами всегда возникают какие-то вопросы, исходя из текущей ситуации.

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине.

"Есть проблемы. Но мы сегодня с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поздоровались, двумя-тремя словами перекинулись. Но я считаю, что фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией и взаимный интерес к их развитию все-таки все поставит на свои места", - сказал он.