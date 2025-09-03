Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Путин признал наличие проблем во взаимоотношениях России с Азербайджаном

    В регионе
    • 03 сентября, 2025
    • 18:41
    Путин признал наличие проблем во взаимоотношениях России с Азербайджаном

    В отношениях между странами всегда возникают какие-то вопросы, исходя из текущей ситуации.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине.

    "Есть проблемы. Но мы сегодня с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поздоровались, двумя-тремя словами перекинулись. Но я считаю, что фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией и взаимный интерес к их развитию все-таки все поставит на свои места", - сказал он. 

