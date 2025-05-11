Путин предложил начать переговоры между РФ и Украиной 15 мая в Турции

Президент России Владимир Путин предложил без промедления начать переговоры между Москвой и Киевом 15 мая в Стамбуле.

Президент России Владимир Путин предложил без промедления и предварительных условий начать переговоры между Москвой и Киевом 15 мая в Стамбуле.

Как передает Report , свою позицию российский лидер выразил на пресс-конференции в Кремле.

"Начать предлагаем без промедления, в следующий четверг, 15 мая в Стамбуле. Там где они проводились ранее, и там где они были прерваны. Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали помощь в организации подобных переговоров и президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган много сделал для их организации", - отметил Путин.

Он также заявил, что проведет завтра переговоры с турецким коллегой.

"Я хочу попросить его о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции", - сказал президент России.