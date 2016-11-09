Путин поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, выразив надежду на совместную работу по выведению отношений двух стран из кризиса, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"В телеграмме В.В.Путин выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния, а также по решению актуальных вопросов международной повестки дня и поиску эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности", - говорится в телеграмме.

Российский президент выразил уверенность, что "выстраивание конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном, основывающегося на принципах равноправия, взаимного уважения и реального учета позиций друг друга, отвечает интересам народов наших стран и всего мирового сообщества".

Путин также пожелал Трампу успехов в столь ответственной деятельности во главе государства.