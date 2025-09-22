Путин поручил следить за наращиванием компонентов ПРО США
- 22 сентября, 2025
- 16:01
Президент России Владимир Путин поручил тщательно следить за наращиванием компонентов ПРО США.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил в ходе совещания Совбеза РФ.
"Прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны, прежде всего, применительно к арсеналу СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - СНВ - ред.)", - сказал он.
Путин также поручил соответствующим ведомствам отслеживать за подготовкой к размещению средств перехвата в космосе.
