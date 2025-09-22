Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    Путин поручил следить за наращиванием компонентов ПРО США

    В регионе
    • 22 сентября, 2025
    • 16:01
    Путин поручил следить за наращиванием компонентов ПРО США

    Президент России Владимир Путин поручил тщательно следить за наращиванием компонентов ПРО США.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил в ходе совещания Совбеза РФ.

    "Прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны, прежде всего, применительно к арсеналу СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - СНВ - ред.)", - сказал он.

    Путин также поручил соответствующим ведомствам отслеживать за подготовкой к размещению средств перехвата в космосе.

    Россия Владимир Путин Совбез США противоракетная оборона
    Putin ABŞ-nin raket sistemlərinin komponentlərinə nəzarət etmək tapşırığını verib

    Последние новости

    17:29

    ЕС продлил санкции в отношении Судана до октября 2026 года

    Другие страны
    17:22

    SOCAR: В Азербайджане предстоит большая работа в сфере развития геотермальных источников

    Другие
    17:17

    Мировые цены на нефть снизились на более чем 1% - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    17:17

    Шахбазов: В октябре подведем итоги тендера по Транскаспийскому "зеленому" энергокоридору

    Энергетика
    17:12

    Биржевые цены на какао-бобы опустились ниже $7 тыс. за тонну

    Финансы
    17:09

    Микаил Джаббаров: AIIF станет традиционным

    Бизнес
    17:06

    НАТО разместит турецкую систему воздушного наблюдения в Польше и Румынии

    Другие страны
    17:00

    В 75 городах Италии проходят протесты в знак солидарности с населением сектора Газа

    Другие страны
    16:59

    Иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана достигли почти $144 млрд

    Энергетика
    Лента новостей