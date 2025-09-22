Путин поручил следить за наращиванием компонентов ПРО США

Президент России Владимир Путин поручил тщательно следить за наращиванием компонентов ПРО США.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил в ходе совещания Совбеза РФ.

"Прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны, прежде всего, применительно к арсеналу СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - СНВ - ред.)", - сказал он.

Путин также поручил соответствующим ведомствам отслеживать за подготовкой к размещению средств перехвата в космосе.