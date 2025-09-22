Putin ABŞ-nin raket sistemlərinin komponentlərinə nəzarət etmək tapşırığını verib
Region
- 22 sentyabr, 2025
- 16:11
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ABŞ-nin raket müdafiə sisteminin komponentlərinin artırılmasına diqqətlə nəzarət etməyi tapşırıb.
"Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, o, bunu RF Təhlükəsizlik Şurasının iclasında bildirib.
O, həmçinin müvafiq qurumlara kosmosda ələ keçirmə vasitələrinin yerləşdirilməsinə hazırlığı izləməyi tapşırıb.
