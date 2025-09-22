İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Putin ABŞ-nin raket sistemlərinin komponentlərinə nəzarət etmək tapşırığını verib

    Putin ABŞ-nin raket sistemlərinin komponentlərinə nəzarət etmək tapşırığını verib
    Vladimir Putin

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ABŞ-nin raket müdafiə sisteminin komponentlərinin artırılmasına diqqətlə nəzarət etməyi tapşırıb.

    "Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, o, bunu RF Təhlükəsizlik Şurasının iclasında bildirib.

    O, həmçinin müvafiq qurumlara kosmosda ələ keçirmə vasitələrinin yerləşdirilməsinə hazırlığı izləməyi tapşırıb.

