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    ​Путин подтвердил готовность к взаимодействию с Турцией в борьбе с террористической угрозой

    Президент России выразил соболезнования Эрдогану

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Турции Тайипу Эрдогану подтвердил готовность к тесному взаимодействию с властями страны в борьбе с террористической угрозой, сообщает Report cо ссылкой на  пресс-службу Кремля.

    "В телеграмме глава российского государства выразил надежду на то, что исполнители и заказчики этого циничного преступления понесут заслуженное наказание, и подтвердил готовность к самому тесному взаимодействию с властями Турции в борьбе с террористической угрозой", — говорится в сообщении.

    Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью мирных граждан, передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

    Тридцать человек погибли и 126 получили ранения в результате взрывов перед началом антивоенного митинга в Анкаре в субботу.

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