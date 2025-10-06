Путин обсудил с Нетаньяху урегулирование в Газе и Сирию
В регионе
- 06 октября, 2025
- 21:46
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху события на Ближнем Востоке и урегулирование ситуации в секторе Газа.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Обстоятельно обсуждено текущее развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте выдвинутого президентом США плана по нормализации в секторе Газа", - сказано в сообщении.
Стороны также обсудили поиск "развязок" по иранской ядерной программе и стабилизацию в Сирии.
Последние новости
22:19
В Баку произошел пожар в жилом доме, два человека отравились угарным газомПроисшествия
22:10
Фото
К Всемирному дню почты "Азерпочта" представила художественно-документальный фильмИКТ
22:09
Главы МИД Азербайджана и Турции встретились в ГабалеВнешняя политика
21:59
Американский лидер примет в Белом доме президента ФинляндииДругие страны
21:56
Трамп анонсировал 25% пошлины для большегрузовДругие страны
21:46
Путин обсудил с Нетаньяху урегулирование в Газе и СириюВ регионе
21:39
ЮНЕСКО выдвинул представителя Египта на пост гендиректора организацииДругие страны
21:26
Двойной вотум недоверия Еврокомиссии, скорее всего, провалитсяДругие страны
21:24