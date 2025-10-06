Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В регионе
    • 06 октября, 2025
    • 21:46
    Путин обсудил с Нетаньяху урегулирование в Газе и Сирию

    Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху события на Ближнем Востоке и урегулирование ситуации в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    "Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Обстоятельно обсуждено текущее развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте выдвинутого президентом США плана по нормализации в секторе Газа", - сказано в сообщении.

    Стороны также обсудили поиск "развязок" по иранской ядерной программе и стабилизацию в Сирии.

