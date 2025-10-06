İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Putin Netanyahu ilə Qəzza və Suriyadakı son vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    • 06 oktyabr, 2025
    • 22:01
    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu ilə telefon vasitəsilə Yaxın Şərqdəki hadisələri və Qəzza bölgəsindəki vəziyyətin tənzimlənməsini müzakirə edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Vladimir Putinin İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu ilə telefon danışığı olub. Yaxın Şərqdə cərəyan edən hadisələr, o cümlədən ABŞ Prezidentinin Qəzza bölgəsində normallaşma planı kontekstində ətraflı müzakirə aparılıb", - məlumatda qeyd olunub.

    Tərəflər həmçinin İranın nüvə proqramı üzrə "həll yolları"nın axtarışını və Suriyada sabitləşməni müzakirə ediblər.

