    Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Газе

    В регионе
    • 15 ноября, 2025
    • 22:29
    Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Газе

    Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    "Проведен обстоятельный обмен мнениями по обстановке в Ближневосточном регионе, включая развитие ситуации в секторе Газа в контексте реализации соглашения о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами, положение дел вокруг иранской ядерной программы и вопросы содействия дальнейшей стабилизации в Сирии", - говорится в заявлении.

    Лента новостей