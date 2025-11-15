Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Газе
15 ноября, 2025
- 22:29
Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Проведен обстоятельный обмен мнениями по обстановке в Ближневосточном регионе, включая развитие ситуации в секторе Газа в контексте реализации соглашения о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами, положение дел вокруг иранской ядерной программы и вопросы содействия дальнейшей стабилизации в Сирии", - говорится в заявлении.
