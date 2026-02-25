ГФСЗ завтра завершит все соцвыплаты за февраль

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    • 25 февраля, 2026
    • 14:02
    В Азербайджане все социальные выплаты за февраль завершатся 26 февраля.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.

    Завтра фонд намерен полностью завершить перечисление всех пособий, стипендий, компенсаций, а также адресной государственной социальной помощи за текущий месяц.

