ГФСЗ завтра завершит все соцвыплаты за февраль

В Азербайджане все социальные выплаты за февраль завершатся 26 февраля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.

Завтра фонд намерен полностью завершить перечисление всех пособий, стипендий, компенсаций, а также адресной государственной социальной помощи за текущий месяц.