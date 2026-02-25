Sabah fevral ayının ödənişləri yekunlaşdırılacaq
Maliyyə
- 25 fevral, 2026
- 13:38
Fevral ayı üçün nəzərdə tutulmuş bütün sosial ödənişlərin fevralın 26-da yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub.
"Report" bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, sabah fond tərəfindən bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının ödənişinin yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub.
Son xəbərlər
14:49
Azərbaycan cüdoçuları İspaniyada gənclər arasında Avropa Kubokunda mübarizə aparacaqlarFərdi
14:49
TBMM-nin komitə sədri Türkiyə-Ermənistan normallaşmasının şərtini bir daha bəyan edibRegion
14:47
"Moody's" Azərbaycanın ÜDM artımının sürətlənəcəyini proqnozlaşdırırMaliyyə
14:44
Azərbaycandan turist axını 1 %-dən çox azalıbTurizm
14:43
Fuat Oktay: Zəngəzur dəhlizi Türk dünyasında əlaqələri gücləndirəcəkRegion
14:39
"Forfinance" fəaliyyətinin ilk ilini zərərlə başa vurubMaliyyə
14:37
Anar Əliyevin Qobustanda keçirəcəyi vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilibDaxili siyasət
14:35
"Merkuri" BOKT-un istiqrazlarına 50 investor maraq göstəribMaliyyə
14:32