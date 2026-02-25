İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Sabah fevral ayının ödənişləri yekunlaşdırılacaq

    Maliyyə
    • 25 fevral, 2026
    • 13:38
    Sabah fevral ayının ödənişləri yekunlaşdırılacaq

    Fevral ayı üçün nəzərdə tutulmuş bütün sosial ödənişlərin fevralın 26-da yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub.

    "Report" bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, sabah fond tərəfindən bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının ödənişinin yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub.

    sosial müavinət Dövlət Sosial Müdafiə Fondu müavinət təqaüd
    ГФСЗ завтра завершит все соцвыплаты за февраль

