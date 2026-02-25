Глава МИД Ганы прибыл с первым визитом в Украину

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Киеве переговоры с министром иностранных дел Ганы Сэмюэлем Окудзето Аблаквой, назвав его визит историческим.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно информации, министры провели содержательные переговоры, обсудили ряд вопросов по развитию двусторонних отношений.

"Рад приветствовать сегодня в Киеве моего ганийского коллегу Самюэля Окудзето Аблакву. Это исторический первый визит министра иностранных дел Республики Гана в Украину. И вообще это первый отдельный визит африканского министра за время полномасштабной войны", - сказал Сибига на совместной пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Украина рассматривает Гану как важного партнера в Западной Африке и на Африканском континенте в целом.