Глава МИД Ганы прибыл с первым визитом в Украину

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Киеве переговоры с министром иностранных дел Ганы Сэмюэлем Окудзето Аблаквой, назвав его визит историческим.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина.

    Согласно информации, министры провели содержательные переговоры, обсудили ряд вопросов по развитию двусторонних отношений.

    "Рад приветствовать сегодня в Киеве моего ганийского коллегу Самюэля Окудзето Аблакву. Это исторический первый визит министра иностранных дел Республики Гана в Украину. И вообще это первый отдельный визит африканского министра за время полномасштабной войны", - сказал Сибига на совместной пресс-конференции.

    Он подчеркнул, что Украина рассматривает Гану как важного партнера в Западной Африке и на Африканском континенте в целом.

    Qana XİN başçısı Ukraynaya ilk dəfə səfər edib

