Трамп: Америка усилилась, экономика растет, а наши враги нас боятся - ОБЗОР

Послание президента США Дональд Трампа "О положении страны", с которым он выступил в Конгрессе, установило новый рекорд как самое длинное в истории страны: его продолжительность составила около 108 минут.

По его словам, границы США находятся под надежной защитой, экономическая ситуация улучшается, а политический вес Вашингтона растет "как никогда раньше".

"Сегодня наши границы под надежной защитой, наш дух восстановлен, инфляция стремительно падает, доходы быстро растут, экономика набирает обороты, как никогда прежде, и наши враги нас боятся. Наши войска и полиция усилены до предела, и Америка снова пользуется уважением, возможно, как никогда раньше", - сказал Трамп.

Именно эти тезисы стали ключевыми элементами выступления Трампа.

Экономика

Президент заявил, что под руководством его администрации США вступают в "золотой век", подчеркнув экономический рост и усиление безопасности границ.

"Соединенные Штаты стали больше, лучше и богаче чем когда-либо прежде", - сказал он.

По его словам, прежняя администрация Джо Байдена за четыре года смогла привлечь в экономику США менее $1 трлн новых инвестиций.

"И когда я говорю "менее" - я имею в виду существенно меньше. За 12 месяцев (президентства - ред.) я обеспечил обязательства об инвестициях более чем на $18 трлн, которые хлынут со всего мира", - отметил американский президент.

Трамп также акцентировал внимание на оживлении экономической активности в стране и заявил, что ситуация стала "лучшей в истории". Он особо подчеркнул снижение цен на энергоносители (что является одним из приоритетов для него - ред.), в частности на бензин, назвав это символом успеха своей политики. При этом Трамп подтвердил свою приверженность политике республиканцев "Drill, baby, drill" (Бури, детка, бури): "Добыча нефти в США выросла более чем на 600 тыс. баррелей в день".

По словам президента, добыча природного газа в США также находится на рекордно высоком уровне.

На экономике Трамп делал особый акцент. В этом контексте он упомянул пошлины на импорт как средство защиты американских рабочих. Он вновь повторил свой тезис о том, что намерен использовать пошлины вместо подоходного налога: "Я считаю, что пошлины, которые платят иностранные государства, существенно заменят современную систему подоходного налога, сняв большое финансовое бремя с людей".

Более того, американский президент объявил о "войне мошенничеству" с целью борьбы с коррупцией в государственных программах, особенно тех, которые, по его словам, затрагивают нелегальных иммигрантов. Эту кампанию он поручил возглавить вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

Также Трамп отметил о достижениях своей администрации в вопросах снижения цен на лекарства.

"Я также отменил дико завышенную стоимость отпускаемых по рецепту лекарств, чего раньше никогда не случалось", - сказал он, отметив, что другие президенты пытались сделать это, но у них ничего не получалось.

По его словам, в результате разница в ценах составляет 300, 400, 500, 600% и более.

Безопасность

Американский лидер также затронул вопросы внутренней безопасности страны, в частности вопрос наркотрафика, с которым администрация Трампа борется различными способами.

"Мы восстанавливаем американскую безопасность и доминирование в Западном полушарии, действуя для защиты наших национальных интересов и обороны страны от насилия, наркотиков, терроризма и иностранного вмешательства", - заявил он.

Одним из первых шагов Трампа во время его второго срока стало поручение Госдепартаменту объявить несколько крупных картелей "иностранными террористическими организациями" - этот статус открывает для правительства США новые возможности по их преследованию, в том числе с применением военной силы.

Он добавил, что в рамках новой военной кампании против наркотеррористов были уничтожены рекордные объемы наркотиков, поступающих в США, и практически полностью прекращен их ввоз морским путем.

Кроме того, Трамп заявил о самом низком показателе уровня убийств в стране за последние 125 лет.

"В прошлом году уровень убийств снизился больше всего за всю историю наблюдений. Подумайте только, это самый большой спад за всю историю наблюдений, самый низкий показатель за последние 125 лет", - сказал президент США.

Вопрос иммиграции также стал одной из центральных тем выступления. Американский президент подчеркнул, что в настоящее время границы США укреплены и контролируются сильнее, чем когда-либо: "За последние девять месяцев ни один нелегальный иммигрант не проник в США".

Внешняя политика

Не обошел стороной Трамп и успехи своей администрации во внешней политике, а также основные направления текущей деятельности. В своем выступлении он вновь напомнил, что за короткий срок смог остановить 8 войн. При этом основное внимание он уделил украинскому конфликту и ситуации вокруг Ирана.

Трамп подчеркнул, что США продолжают вести переговоры с Ираном по ядерной сделке, однако пока не могут прийти к консенсусу: "Мы ведем с ними переговоры, они хотят заключить сделку, но мы не услышали тех заветных слов: "Мы никогда не будем обладать ядерным оружием".

По его словам, что администрация Белого дома продолжит работу с Ираном для предотвращения разработки ядерного оружия, однако при необходимости не остановится перед более жесткими действиями, напомнив об авиаударе по базе в Фордо, ликвидации Касема Сулеймани и других шагах.

"Я предпочёл бы решить эту проблему дипломатическим путем, но одно ясно точно: я никогда не позволю главному в мире спонсору терроризма, а это именно они, получить ядерное оружие. Этого нельзя допустить", - сказал Трамп.

Что касается вопроса Украины, то Трамп заявил, что Вашингтон прилагает усилия для завершения войны: "Мы прилагаем все усилия, чтобы положить конец войне, убийствам и кровопролитию между Россией и Украиной, где каждый месяц гибнут 25 000 солдат. Только представьте. 25 000 солдат гибнут каждый месяц".

Как уже отмечалось, выступление Трампа продлилось 108 минут. Он побил рекорды Билла Клинтона, чьи речи продолжались 85 минут в 1995 году и 89 минут в 2000 году. Можно сказать, что выступление Трампа продлилось столь долго во многом из-за оваций в зале. Однако примечательно, что аплодисменты раздавались преимущественно со стороны республиканцев. Демократы, в свойственной им манере тотального неприятия республиканских инициатив, почти все время сидели молча. Хотя периодически демократы пытались своими действиями сбить Трампа с перечисления им достижений администрации, но успехов в этом они, ожидаемо, не добились.

Таким образом, общий лейтмотив обращения Трампа в Конгрессе заключался в том, что Америка стала сильнее, а будет еще сильнее и никто не сможет этому помешать. И это полностью соответствует его концепции "Make America Great Again" (Сделаем Америку снова великой, - ред.).