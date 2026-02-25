В Грузии прошли задержания по делу о ложных сообщениях о терактах

Служба госбезопасности Грузии провела единовременную операцию в Тбилиси, Кахети и Квемо Картли против распространителей ложных сообщений о терактах.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление грузинского СГБ, в ходе операции задержаны несколько подозреваемых, однако их точное число не называется.

По данным ведомства, злоумышленники направляли письма на электронные адреса государственных учреждений, школ, общественных и административных зданий о якобы заложенных бомбах и угрозах взрыва, целью было вызвать общественную панику.

Один из задержанных - 2006 года рождения - признал вину. В отношении других подозреваемых следственные действия продолжаются. В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютеры, карты памяти и другие электронные носители.

В Службе госбезопасности подчеркнули, что все поступившие сигналы о возможных взрывах были проверены, и на данном этапе их достоверность не подтверждена. При этом меры безопасности в соответствующих учреждениях усилены.

Отметим, за распространение ложных сведений о террористической угрозе в Грузии предусмотрена уголовная ответственность - от 3 до 6 лет лишения свободы.