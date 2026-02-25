Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 13:35
    Кароль Навроцкий указал на риски в программе ЕС по перевооружению

    Президент Польши Кароль Навроцкий указал на возможные риски многомиллиардной программы ЕС по перевооружению государств-членов, по которой страна претендует получить около 43,7 млрд евро в виде льготных кредитов.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    По его словам, польская армия нуждается в таких крупных средствах в рамках программы SAFE, вместе с тем, рассказал о рисках.

    "Сомнения вызывает аспект суверенитета, который для меня, как президента Польши, является особенно важным – насколько программа SAFE дает нам возможность свободно распоряжаться средствами. Основой построения безопасности является уверенность. У нас должна быть уверенность в том, что эти средства не будут остановлены или заморожены. Уверенность – это безопасность, неуверенность – это опасность", – отметил он.

