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    Путин обещал запустить АЭС в Турции в 2023 году

    Баку. 23 ярваря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин рассчитывает, что запуск атомной станции "Аккую", которая строится в Турции при помощи РФ, состоится в 2023 году.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.

    "По плану идет реализация масштабного проекта по сооружению первой в Турции атомной электростанции "Аккую", продолжается строительство ее первого энергоблока, который мы имеем ввиду запустить в 2023 году", - сказал Путин.

    По словам Путина, эту дату называл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поскольку в 2023 году будет отмечаться вековой юбилей Турецкой Республики.

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