​Путин: Объединив усилия с Китаем, Россия может решить все задачи и преодолеть трудности

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин считает, что все задачи и имеющиеся трудности возможно решить, объединив усилия с Китаем.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение глава российского государства высказал на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы прекрасно отдаем себе отчет в трудностях, с которыми нам приходится сталкиваться и в экономике, и в международной политике, но объединяя усилия, мы, безусловно, преодолеем все стоящие перед нами проблемы, решим все стоящие перед нами проблемы и задачи", - сказал Путин.