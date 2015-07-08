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    ​Путин: Объединив усилия с Китаем, Россия может решить все задачи и преодолеть трудности

    Президент России: Мы прекрасно отдаем себе отчет в трудностях, с которыми нам приходится сталкиваться и в экономике, и в международной политике

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин считает, что все задачи и имеющиеся трудности возможно решить, объединив усилия с Китаем. 

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение глава российского государства высказал на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

    "Мы прекрасно отдаем себе отчет в трудностях, с которыми нам приходится сталкиваться и в экономике, и в международной политике, но объединяя усилия, мы, безусловно, преодолеем все стоящие перед нами проблемы, решим все стоящие перед нами проблемы и задачи", - сказал Путин.

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