Путин: Не мне оценивать работу президента Трампа

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Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "Не мне оценивать работу президента США Трампа, это должен делать американский народ". Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на 13-ой ежегодной пресс-конференции в Москве.

Президент России отметил, что Трампу на посту президента США, по его мнению, удалось добиться определенных успехов: "Мы видим достаточно серьезные его достижения. Посмотрите на рынки, как они выросли. Это говорит о доверии инвесторов американской экономике. При всем уважении к оппозиции в США это объективные факторы".

В. Путин выразил надежду, что Россия и США нормализуют свои отношения и страны будут совместно преодолевать общие угрозы.

Комментируя муссируемый в американских СМИ вопрос о российском влиянии на выборы президента США в 2016 году, Путин заявил: "Все придумано людьми, которые находятся в оппозиции к Трампу, чтобы придать ему нелегитимный характер. Люди, которые это делают, наносят ущерб, обескровливают возможности главы государства, не уважают избирателей, которые отдали за него голоса".