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    Путин назвал переговоры с Эрдоганом содержательными и конструктивными

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил, что провел со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом содержательные и конструктивные переговоры.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Только что мы с господином президентом провели содержательные и конструктивные переговоры. Это уже наша четвертая встреча в текущем году, как вы знаете, буквально 10 дней назад мы вместе участвовали в российско-турецко-иранском саммите в Тегеране, посвященном сирийскому урегулированию", - заявил Путин после встречи с Эрдоганом.

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