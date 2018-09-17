Путин назвал переговоры с Эрдоганом содержательными и конструктивными

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил, что провел со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом содержательные и конструктивные переговоры.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Только что мы с господином президентом провели содержательные и конструктивные переговоры. Это уже наша четвертая встреча в текущем году, как вы знаете, буквально 10 дней назад мы вместе участвовали в российско-турецко-иранском саммите в Тегеране, посвященном сирийскому урегулированию", - заявил Путин после встречи с Эрдоганом.