Путин может встретиться с Трампом летом 2019 года

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин может провести встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в июне 2019 года.

Как передает Report, об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью телеканалу "Россия 1".

— Если говорить о международных форумах, то, может быть, в июне на "Двадцатке". Но, как мне представляется, очень важно для нас и коллег найти какой-то вариант, чтобы встретиться до этого, — сказал Ушаков.

Саммит "Большой двадцатки" пройдёт в 2019 году в Японии.

Путин и Трамп успели пообщаться "на ногах" на саммите G20, который проходил в Аргентине 30 ноября — 1 декабря.

Ранее Трамп отменил встречу с Путиным на G20.