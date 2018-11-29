Трамп отменил встречу с Путиным на G20

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп решил отказаться от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 из-за инцидента в Керченском проливе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter в четверг.

"Опираясь на тот факт, что корабли и моряки не возвращены в Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным", - отметил Трамп, ссылаясь на недавний инцидент в Керченском проливе.

"Я с нетерпением жду значимого [российско-американского] саммита, как только будет урегулирована нынешняя ситуация", - добавил глава Белого дома.