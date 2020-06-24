​Путин: Миллионы людей разных национальностей боролись за Победу

"Поздравляю вас с 75-ой годовщиной победы в Великой Отечественной войне - победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперед. В этом году парад торжества проходят в России 24 июня. Ровно 75 лет назад, 24 июня 1945 года, здесь у стен Кремля состоялся легендарный парад победителей. Он остался в истории как триумф невиданной силы. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришел с войны".

Как сообщает российское бюро Report, об этом во время своей торжественной речи на Параде Победы заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ. Миллионы людей разных национальностей из всех республик советского союза боролись и трудились по законам мужества и единства. Невозможно представить, что стало бы с миром, не стань на его защиту Красной армии. Его солдаты стремились одержать побед и вернуться домой и заплатили за свободу невосполнимую цену. Наш долг - помнить об этом", - подчеркнул Путин.

Президент РФ отметил, что именно советский народ смог одолеть страшное, тотальное зло: "До конца, до победной точки он прошел свой жертвенный путь. Именно в этом состоит правда о войне. Мы обязаны ее беречь и передать детям и внукам".

"Мы знаем, какая это величайшая ценность - человек. Мы понимаем как важно укрепление дружбы и доверия между народами и открыты для диалога. Только вместе мы сможем защитить мир от новых опасных угроз", - сказал он.

"Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы память о героических свершениях ветеранов никогда не померкла. Слава поколению, победившему нацизм! Слава героям Отечественной войны!", - заключил президент РФ.