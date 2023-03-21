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Путин: коллективный Запад начинает применять в Украине оружие с ядерным компонентом

Путин: коллективный Запад начинает применять в Украине оружие с ядерным компонентом Коллективный Запад начинает применять в Украине оружие с ядерным компонентом.
В регионе
21 марта 2023 г. 21:05
Путин: коллективный Запад начинает применять в Украине оружие с ядерным компонентом

Коллективный Запад начинает применять в Украине оружие с ядерным компонентом.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве.

Говоря о планах Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном, российский лидер подчеркнул, что РФ будет вынуждена принять ответные меры.

"Вот сегодня стало известно, что Великобритания устами заместителя главы министерства обороны этой страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обедненным ураном, похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле", - отметил В.Путин.

Ранее замминистра обороны Великобритании баронесса Аннабель Голди сообщила, что, помимо основных боевых танков Challenger 2, Украине будут переданы снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью.

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Версия на азербайджанском языке Putin: "Qərb Ukraynada nüvə silahından istifadəyə çalışır"

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