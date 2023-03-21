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Великобритания будет поставлять Украине снаряды с обедненным ураном

Великобритания будет поставлять Украине снаряды с обедненным ураном Власти Великобритании поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники.
Другие страны
21 марта 2023 г. 17:51
Великобритания будет поставлять Украине снаряды с обедненным ураном

Власти Великобритании поставят в Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в понедельник письменном ответе замминистра обороны Соединенного Королевства баронессы Аннабель Голди на вопрос члена Палаты лордов британского парламента Реймонда Джоллиффа.

"Наряду с предоставлением Украине роты основных боевых танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники", - сказано в заявление Голди, которое было размещено на сайте парламента.

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