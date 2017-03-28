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    Рухани: Сотрудничество России и Ирана не направлено против третьих стран

    В Москве проходит встреча президентов России и Ирана© Business Insider

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин считает Иран добрым соседом и надежным партнером, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Россию и Иран связывают многие годы, если не сказать столетия, сотрудничества, мы уже более 500 лет поддерживаем дипломатические отношения", - заявил глава российского государства на встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани.

    По оценке Путина, Москва и Тегеран "работают весьма эффективно практически по всем направлениям".

    Президент Ирана Хасан Рухани в свою очередь заявил, что сотрудничество России и Ирана не направлено против третьих стран, а нацелено на укрепление стабильности в регионе.

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