Рухани: Сотрудничество России и Ирана не направлено против третьих стран

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин считает Иран добрым соседом и надежным партнером, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Россию и Иран связывают многие годы, если не сказать столетия, сотрудничества, мы уже более 500 лет поддерживаем дипломатические отношения", - заявил глава российского государства на встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани.

По оценке Путина, Москва и Тегеран "работают весьма эффективно практически по всем направлениям".

Президент Ирана Хасан Рухани в свою очередь заявил, что сотрудничество России и Ирана не направлено против третьих стран, а нацелено на укрепление стабильности в регионе.