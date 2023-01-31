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Путин и Пашинян провели телефонный разговор

Путин и Пашинян провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
В регионе
31 января 2023 г. 17:42
Путин и Пашинян провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

Стороны обсудили деятельность миротворческой миссии России в Карабахе, а также вопросов реализации трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года.

Лидеры Армении и России также обменялись мнениями относительно других вопросов повестки двустороннего сотрудничества.

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Версия на английском языке Putin, Pashinyan talk over phone

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