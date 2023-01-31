Путин и Пашинян провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

Стороны обсудили деятельность миротворческой миссии России в Карабахе, а также вопросов реализации трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года.

Лидеры Армении и России также обменялись мнениями относительно других вопросов повестки двустороннего сотрудничества.