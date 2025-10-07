Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Украине

    В регионе
    • 07 октября, 2025
    • 18:01
    Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Украине

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили двустороннее сотрудничество, развитие ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Украины.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

    Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия для обеспечения прекращения огня в Газе и доставки гуманитарной помощи в анклав.

    Турецкий лидер также отметил необходимость активизации дипломатических инициатив для достижения справедливого и устойчивого мира в российско-украинской войне.

    Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган телефонный разговор Ближний Восток российско-украинская война

    Последние новости

    18:41

    Йылдырым: Сотрудничество и солидарность между тюркскими странами укрепляются с каждым днем

    В регионе
    18:39
    Фото

    Еще один азербайджанский борец взял золото III Игр СНГ - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    18:34

    Глава МИД Сирии завтра отправится в Турцию

    В регионе
    18:27

    В Габале дан официальный обед в честь глав государств и правительств, участвующих в Саммите ОТГ

    Внешняя политика
    18:27

    Сабир Ахмедов: Азербайджан создает современную модель возвращения вынужденных переселенцев

    Внешняя политика
    18:17

    ФРГ обсудила с ЕС мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    18:11
    Фото

    Азербайджан принял участие в конференции IORWG в ОАЭ

    Финансы
    18:08
    Фото

    В Баку проходит выставка халяльной продукции

    Бизнес
    18:05
    Фото

    В Минздраве обсуждена организация медицинского обслуживания на освобожденных территориях

    Здоровье
    Лента новостей