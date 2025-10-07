Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Украине

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили двустороннее сотрудничество, развитие ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия для обеспечения прекращения огня в Газе и доставки гуманитарной помощи в анклав.

Турецкий лидер также отметил необходимость активизации дипломатических инициатив для достижения справедливого и устойчивого мира в российско-украинской войне.