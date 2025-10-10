Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Путин: Формат СНГ+ позволит привлечь к сотрудничеству другие государства и международные структуры

    В регионе
    10 октября, 2025
    • 12:55
    Путин: Формат СНГ+ позволит привлечь к сотрудничеству другие государства и международные структуры

    Россия поддерживает создание нового формата "СНГ+".

    Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в Душанбе.

    По его словам, новый формат позволит активнее привлекать к сотрудничеству с СНГ другие государства и международные структуры.

    Путин отметил, что страны СНГ постоянно "сверяют часы" друг с другом для координации работы на внешнеполитическом треке.

    Говоря о сотрудничестве России со странами СНГ в экономической сфере, российский президент подчеркнул положительную динамику товарооборота.

    "Товарооборот России со странами СНГ только в 2024 году увеличился на 7% - до $112 млрд. Последовательно улучшается его структура, что, на мой взгляд, чрезвычайно важно. Нашими странами выстраивается устойчивая и независимая от внешнего влияния и финансовая инфраструктура. Практически все взаиморасчеты теперь выполняются на национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ в первом полугодии 2025 года составила 96%. Это не значит, что мы отказываемся от использования других платежных инструментов и валют. Но просто это повышает нашу независимость и суверенитет", - добавил Путин.

    Putin: "MDB+" formatı digər ölkələri və beynəlxalq strukturları əməkdaşlığa cəlb etməyə imkan verəcək

