    Путин: Если бы НАТО не приблизилась к границам РФ, конфликта в Украине можно было избежать

    В регионе
    02 октября, 2025
    20:06
    Если бы НАТО не приблизилась к границам России, конфликта на Украине можно было бы избежать.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

    "Если бы (президент США Дональд - ред.) Трамп был у власти, войны в Украине можно было бы избежать", - также подчеркнул российский лидер, повторяя тезис самого Трампа.

    Новость дополняется...

