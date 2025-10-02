Путин: Если бы НАТО не приблизилась к границам РФ, конфликта в Украине можно было избежать

Если бы НАТО не приблизилась к границам России, конфликта на Украине можно было бы избежать.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если бы (президент США Дональд - ред.) Трамп был у власти, войны в Украине можно было бы избежать", - также подчеркнул российский лидер, повторяя тезис самого Трампа.

