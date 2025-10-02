Путин: Если бы НАТО не приблизилась к границам РФ, конфликта в Украине можно было избежать
В регионе
- 02 октября, 2025
- 20:06
Если бы НАТО не приблизилась к границам России, конфликта на Украине можно было бы избежать.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если бы (президент США Дональд - ред.) Трамп был у власти, войны в Украине можно было бы избежать", - также подчеркнул российский лидер, повторяя тезис самого Трампа.
Новость дополняется...
Последние новости
20:14
Фото
SOCAR Midstream Gas Operations приняла участие в церемонии вручения "Премии качества IPLOCA"Энергетика
20:06
Путин: Если бы НАТО не приблизилась к границам РФ, конфликта в Украине можно было избежатьВ регионе
19:51
Белый дом США готовится к массовым увольнениям из-за шатдаунаДругие страны
19:35
Военные ЕС и НАТО обсудят меры по ограничениям для "фантомного флота"Другие страны
19:24
Пашинян: VIII саммит ЕПС состоится в Армении 4 мая 2026 годаВ регионе
19:13
Нидерланды и Азербайджан обсудили расширение сотрудничества в торговле и логистикеВнешняя политика
19:11
Фото
Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с президентом Франции - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
19:08
Зеленский: Обсудил с президентом Азербайджана сотрудничество в энергетикеВнешняя политика
18:57