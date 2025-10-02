Putin: NATO sərhədlərimizə yaxınlaşmasaydı, Ukraynada münaqişənin qarşısını almaq olardı
Region
- 02 oktyabr, 2025
- 20:17
NATO Rusiya sərhədlərinə yaxınlaşmasaydı, Ukraynada münaqişənin qarşısını almaq olardı.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bildirib.
"Tramp (ABŞ Prezidenti - red.) hakimiyyətdə olsaydı, Ukraynada müharibədən qaçmaq olardı", - Rusiya lideri Trampın öz tezisini təkrarlayaraq vurğulayıb.
