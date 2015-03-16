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    Путин: Без сплетен будет скучно

    Президент России чувствует себя хорошо

    Баку. 16 марта. REPORT. AZ/ Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в ходе этой встречи президент России прокомментировал сообщения о проблемах с его здоровьем. По его словам, "без сплетен будет скучно".

    В свою очередь, глава Кыргызстана сообщил, что Владимир Путин чувствует себя хорошо.  "Только что Владимир Владимирович меня по территории катал, сам сидел за рулем", — заявил Атамбаев во время встречи с Путиным.

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