Путин: Без сплетен будет скучно

Баку. 16 марта. REPORT. AZ/ Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в ходе этой встречи президент России прокомментировал сообщения о проблемах с его здоровьем. По его словам, "без сплетен будет скучно".

В свою очередь, глава Кыргызстана сообщил, что Владимир Путин чувствует себя хорошо. "Только что Владимир Владимирович меня по территории катал, сам сидел за рулем", — заявил Атамбаев во время встречи с Путиным.