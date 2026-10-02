Путин: Азербайджан поддерживает реализацию коридора Север - Юг

Азербайджан поддерживает реализацию международного транспортного коридора Север - Юг и считает этот проект перспективным.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Хочу обратить внимание, что часть маршрута должна проходить по территории Азербайджана. Азербайджан согласен с реализацией этого проекта и считает его перспективным", - сказал Путин.

Президент РФ также сообщил о готовности российской стороны выделить необходимые кредитные ресурсы для реализации проекта.

"Что касается международного транспортного коридора Север - Юг, мы готовы выделять кредитные ресурсы. У нас предусмотрены соответствующие финансовые ресурсы", - отметил он.

По словам Путина, на данном этапе иранской стороне необходимо выполнить свою часть работы, в частности выкупить земли, по которым должен пройти маршрут.