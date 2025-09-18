Прямые инвестиции Турции в экономику Кыргызстана превысили $1,4 млрд
- 18 сентября, 2025
- 12:32
Объем прямых инвестиций из Турции в Кыргызстан за последние пять лет превысил $1,4 млрд.
Как передает Report со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана, об этом стало известно на кыргызско-турецком бизнес-форуме с участием премьер-министра Кыргызстана, руководителя аппарата президента Адылбека Касымалиева и вице-президента Турции Джевдета Йылмаза в Бишкеке.
Касымалиев отметил, что за последние пять лет общий объем прямых инвестиций из Турции в экономику Кыргызстана превысил $1,4 млрд. Годовой объем взаимной торговли между странами составил более $2,3 млрд [за 2024г].
Он также подчеркнул, что страна считает Турцию ключевым стратегическим партнером в таких сферах, как легкая и пищевая промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт, туризм, горнодобывающая промышленность, строительство, информационные технологии и цифровая экономика.