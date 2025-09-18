İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Türkiyənin Qırğızıstana investisiyaları 1,4 milyard dolları ötüb

    Region
    • 18 sentyabr, 2025
    • 12:44
    Türkiyənin Qırğızıstana investisiyaları 1,4 milyard dolları ötüb

    Türkiyədən Qırğızıstana birbaşa investisiyaların həcmi son beş ildə 1,4 milyard ABŞ dollarını ötüb.

    "Report"un Qırğızıstan Nazirlər Kabinetinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ölkənin Baş naziri, prezident administrasiyasının rəhbəri Adılbek Kasımaliyev və Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmazın iştirakı ilə Bişkekdə keçirilən Qırğızıstan-Türkiyə biznes forumunda məlum olub.

    A.Kasımaliyev qeyd edib ki, son beş ildə Türkiyədən Qırğızıstan iqtisadiyyatına birbaşa investisiyaların ümumi həcmi 1,4 milyard ABŞ dollarını ötüb. Ölkələr arasında qarşılıqlı ticarətin illik həcmi 2,3 milyard ABŞ dollarından çox olub (2024-cü ildə).

    O, həmçinin vurğulayıb ki, Qırğızıstan Türkiyəni yüngül və qida sənayesi, kənd təsərrüfatı, energetika, nəqliyyat, turizm, mədən sənayesi, tikinti, informasiya texnologiyaları və rəqəmsal iqtisadiyyat sahələrində əsas strateji tərəfdaşı hesab edir.

    Türkiyə Qırğızıstan investisiya
    Прямые инвестиции Турции в экономику Кыргызстана превысили $1,4 млрд

    Son xəbərlər

    13:54

    KİV: Suriya bu ilin sonunadək İsraillə təhlükəsizlik sahəsində sazişlər imzalayacaq

    Digər ölkələr
    13:53
    Foto

    Sahibə Qafarova Malayziyanın Baş naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:50

    Azərbaycanda ətin bahalaşması davam edəcəkmi?

    ASK
    13:50

    Azərbaycan şahmatçıları Qazaxıstanda dünya çempionatında iştirak edəcəklər

    Fərdi
    13:44

    Oskar Piastri: "Azərbaycandakı yarışın fərqli olacağına dair heç bir işarə yoxdur"

    Formula 1
    13:41

    Şuşa artıq Türk dünyasının ortaq diplomatik və mənəvi mərkəzi kimi qəbul edilib - RƏY

    Daxili siyasət
    13:41

    Baş nazir: Ermənistan hökumətində istefalar gözlənilmir

    Region
    13:39

    Bu il Türkiyəyə qanunsuz yolla keçməyə çalışan 6 mindən çox şəxs saxlanılıb

    Region
    13:36

    "Qaçqınkom" yanında İctimai Şuraya seçkilər keçirilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti