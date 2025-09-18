Прямая линия Путина будет совмещена с пресс-конференцией и пройдет в декабре

Прямая линия президента России Владимира Путина в этом году вновь будет совмещена с большой пресс-конференцией и пройдет в декабре.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Что касается прямой линии, в этом году она традиционно будет совмещена с большой пресс-конференцией президента. Это состоится в декабре. Дату мы сообщим попозже. Приступаем к подготовке", - сказал он.