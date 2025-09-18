İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Putinin "birbaşa xətt"i ilə mətbuat konfransı birləşdiriləcək

    Region
    • 18 sentyabr, 2025
    • 14:16
    Putinin birbaşa xətti ilə mətbuat konfransı birləşdiriləcək

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin "birbaşa xətt"i bu il yenidən böyük mətbuat konfransı ilə birləşdiriləcək və dekabrda keçiriləcək.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə prezidentin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

    "Birbaşa xətt"ə gəlincə, bu il o, ənənəvi olaraq prezidentin böyük mətbuat konfransı ilə birləşdiriləcək. Bu, dekabrda baş tutacaq. Tarixi daha sonra açıqlayacağıq. Hazırlıqlara başlayırıq", - o qeyd edib.

    Прямая линия Путина будет совмещена с пресс-конференцией и пройдет в декабре

