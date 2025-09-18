Putinin "birbaşa xətt"i ilə mətbuat konfransı birləşdiriləcək
Region
- 18 sentyabr, 2025
- 14:16
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin "birbaşa xətt"i bu il yenidən böyük mətbuat konfransı ilə birləşdiriləcək və dekabrda keçiriləcək.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə prezidentin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.
"Birbaşa xətt"ə gəlincə, bu il o, ənənəvi olaraq prezidentin böyük mətbuat konfransı ilə birləşdiriləcək. Bu, dekabrda baş tutacaq. Tarixi daha sonra açıqlayacağıq. Hazırlıqlara başlayırıq", - o qeyd edib.
