Проживающий в России армянин обвиняется в государственной измене

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Российские правоохранители завершают расследование уголовных дел против двоих военнослужащих из Краснодарского края, которых обвиняют в передаче секретных данных зарубежным странам. Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"В настоящее время завершается расследование дел в отношении военнослужащих Германова и Нахатакяна. Германову официально инкриминируется шпионаж в пользу иностранного государства, Нахатакяну — государственная измена", — заявил знакомый с ситуацией источник.

Оба фигуранта дел были арестованы в 2014 решениями судов Краснодарского края.