Против экс-премьера Грузии возбуждено уголовное дело

Обвинения предъявлены бывшему премьер-министру Грузии Георгию Гахария за действия полициии 20 июня 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе.

Он отметил, что дело касается эпизодов 20–21 июня 2019 года и Чорчаны. В частности, фактов организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более двух человек во время акции протеста, проходившей у здания парламента страны, и фактов злоупотребления должностными полномочиями лицом, занимающим государственную политическую должность.