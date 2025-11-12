Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Против экс-премьера Грузии возбуждено уголовное дело

    В регионе
    • 12 ноября, 2025
    • 15:10
    Против экс-премьера Грузии возбуждено уголовное дело

    Обвинения предъявлены бывшему премьер-министру Грузии Георгию Гахария за действия полициии 20 июня 2019 года.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе.

    Он отметил, что дело касается эпизодов 20–21 июня 2019 года и Чорчаны. В частности, фактов организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более двух человек во время акции протеста, проходившей у здания парламента страны, и фактов злоупотребления должностными полномочиями лицом, занимающим государственную политическую должность.

    Грузия уголовное дело Георгий Гахария Генпрокуратура
    Gürcüstanın sabiq baş nazirinə qarşı cinayət işi açılıb

