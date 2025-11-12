Против экс-премьера Грузии возбуждено уголовное дело
В регионе
- 12 ноября, 2025
- 15:10
Обвинения предъявлены бывшему премьер-министру Грузии Георгию Гахария за действия полициии 20 июня 2019 года.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе.
Он отметил, что дело касается эпизодов 20–21 июня 2019 года и Чорчаны. В частности, фактов организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более двух человек во время акции протеста, проходившей у здания парламента страны, и фактов злоупотребления должностными полномочиями лицом, занимающим государственную политическую должность.
Последние новости
15:11
Вице-премьер Молдовы: Баку и Кишинев настроены на рост товарооборота, несмотря на логистические преграды - ИНТЕРВЬЮВнешняя политика
15:10
Против экс-премьера Грузии возбуждено уголовное делоВ регионе
15:10
Президент Азербайджана утвердил поправки в закон "Об ипотеке"Финансы
15:07
Президент напомнил чиновникам о необходимости выполнения всех его порученийВнутренняя политика
14:51
Ильхам Алиев: В регионах отремонтированы около 70-80% сельских дорогВнутренняя политика
14:50
Ильхам Алиев: Некоторые чиновники предпочитают незаконно обогащатьсяВнутренняя политика
14:49
Ильхам Алиев: Некоторые чиновники построили для себя особняки на землях, пригодных для земледелияВнутренняя политика
14:48
Ильхам Алиев: Уровень безработицы в стране снизилсяВнутренняя политика
14:46