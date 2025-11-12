Gürcüstanın sabiq baş nazirinə qarşı cinayət işi açılıb
Region
- 12 noyabr, 2025
- 15:13
Gürcüstanın sabiq baş naziri Giorgi Qaxariyaya qarşı 2019-cu il iyunun 20-də polisin hərəkətlərinə görə ittihamlar irəli sürülüb.
"Report"un Gürcüstan KİV-inə istinadən məlumatına görə, bunu brifinqdə Gürcüstanın baş prokuroru Giorgi Qvarakidze bildirib.
O qeyd edib ki, iş 2019-cu ilin 20-21 iyun və Çorçana epizodları ilə bağlıdır. Xüsusilə, ölkə parlamentinin binası qarşısında keçirilən etiraz aksiyası zamanı iki və daha çox şəxsin sağlamlığına qəsdən ağır zərər vurulması, eləcə də dövlət vəzifəsini tutan şəxs tərəfindən vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə faktları ilə əlaqədardır.
