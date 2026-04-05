Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Прорыв земляного вала на водохранилище в Дербенте привел к подтоплению домов

    В регионе
    05 апреля, 2026
    • 23:29
    Прорыв земляного вала на водохранилище в Дербенте привел к подтоплению домов

    Геджухское водохранилище, расположенное в Дербентском районе Дагестана (РФ), переполнилось вследствие интенсивных дождей, что привело к прорыву земляного вала и затоплению близлежащих населенных пунктов.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в воскресенье.

    "Из-за обильных осадков водохранилище оказалось переполнено, что повлекло за собой разрушение земляного вала. На место происшествия переброшены дополнительные силы и средства МЧС России", - приводит агентство официальное сообщение ведомства.

    Согласно предварительным данным, порядка 30 жилых домов в поселке Мамедкала были затоплены, проводятся эвакуационные мероприятия.

    "К участку прорыва была направлена группировка в составе 40 спасателей и пяти единиц специальной техники. Организована работа шести пунктов временного размещения", - проинформировало ведомство.

    Позже в воскресенье глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев заявил, что все жители из зоны подтопления были успешно эвакуированы.

    Интенсивные осадки МЧС России Подтопление жилых домов
    Dərbənddə bəndin yarılması nəticəsində evlər su altında qalıb

    Последние новости

    19:35
    Фото

    В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и Азербайджана

    Наука и образование
    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    Лента новостей