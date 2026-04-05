Прорыв земляного вала на водохранилище в Дербенте привел к подтоплению домов
- 05 апреля, 2026
- 23:29
Геджухское водохранилище, расположенное в Дербентском районе Дагестана (РФ), переполнилось вследствие интенсивных дождей, что привело к прорыву земляного вала и затоплению близлежащих населенных пунктов.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в воскресенье.
"Из-за обильных осадков водохранилище оказалось переполнено, что повлекло за собой разрушение земляного вала. На место происшествия переброшены дополнительные силы и средства МЧС России", - приводит агентство официальное сообщение ведомства.
Согласно предварительным данным, порядка 30 жилых домов в поселке Мамедкала были затоплены, проводятся эвакуационные мероприятия.
"К участку прорыва была направлена группировка в составе 40 спасателей и пяти единиц специальной техники. Организована работа шести пунктов временного размещения", - проинформировало ведомство.
Позже в воскресенье глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев заявил, что все жители из зоны подтопления были успешно эвакуированы.