Прорыв земляного вала на водохранилище в Дербенте привел к подтоплению домов

Геджухское водохранилище, расположенное в Дербентском районе Дагестана (РФ), переполнилось вследствие интенсивных дождей, что привело к прорыву земляного вала и затоплению близлежащих населенных пунктов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в воскресенье.

"Из-за обильных осадков водохранилище оказалось переполнено, что повлекло за собой разрушение земляного вала. На место происшествия переброшены дополнительные силы и средства МЧС России", - приводит агентство официальное сообщение ведомства.

Согласно предварительным данным, порядка 30 жилых домов в поселке Мамедкала были затоплены, проводятся эвакуационные мероприятия.

"К участку прорыва была направлена группировка в составе 40 спасателей и пяти единиц специальной техники. Организована работа шести пунктов временного размещения", - проинформировало ведомство.

Позже в воскресенье глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев заявил, что все жители из зоны подтопления были успешно эвакуированы.