    Dərbənddə bəndin yarılması nəticəsində evlər su altında qalıb

    Region
    • 05 aprel, 2026
    • 23:41
    Dərbənddə bəndin yarılması nəticəsində evlər su altında qalıb

    Dərbənddə (Dağıstan, Rusiya) yerləşən Qecux su anbarı intensiv yağışlar nəticəsində həddindən artıq dolub, bu da torpaq bəndin yarılmasına və yaxınlıqdakı yaşayış məntəqələrinin su altında qalmasına səbəb olub.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə bazar günü Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) mətbuat xidmətindən bildirilib.

    "Bol yağıntılar səbəbindən su anbarı həddindən artıq dolub, bu da torpaq bəndin dağılmasına səbəb olub. Hadisə yerinə Rusiya FHN-in əlavə qüvvə və vasitələri cəlb edilib", - agentlik qurumun rəsmi məlumatını çatdırıb.

    İlkin məlumatlara görə, Məmmədqala qəsəbəsində 30-a yaxın yaşayış evi su altında qalıb, təxliyə tədbirləri həyata keçirilir.

    "Yarılma sahəsinə 40 xilasedici və beş ədəd xüsusi texnikadan ibarət qrup göndərilib. Altı müvəqqəti yerləşdirmə məntəqəsinin işi təşkil olunub", - qurumdan məlumat verilib.

    Bazar günü daha sonra Dərbəndin rəhbəri Elman Allahverdiyev bildirib ki, subasma zonasından bütün sakinlər uğurla təxliyə ediliblər.

    Subasma (daşqın) İntensiv yağışlar
    Прорыв земляного вала на водохранилище в Дербенте привел к подтоплению домов

    Son xəbərlər

    19:24

    "Azərpambıq" ixracdan iki ayda 7 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    ASK
    19:22

    Tramp: İran indi bir ay əvvəlkindən daha zəifdir

    Digər ölkələr
    19:19
    Foto

    Almatıda Qazaxıstan və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin II Rektorlar Forumu keçirilib

    Elm və təhsil
    19:11

    Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıb

    ASK
    19:06

    Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındır

    Futbol
    19:05

    Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıb

    Region
    19:03

    İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edib

    Digər ölkələr
    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti