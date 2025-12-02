Пролив Босфор временно закрыли из-за плотного тумана

Судоходство в проливе Босфор, который разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую части, временно закрыто из-за сильного тумана.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в департаменте по морским вопросам Минтранса Турции.

"Движение судов приостановлено в обе стороны из-за плотного тумана до нормализации погодных условий", - говорится в сообщении.