Пролив Босфор временно закрыли из-за плотного тумана
В регионе
- 02 декабря, 2025
- 09:34
Судоходство в проливе Босфор, который разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую части, временно закрыто из-за сильного тумана.
Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в департаменте по морским вопросам Минтранса Турции.
"Движение судов приостановлено в обе стороны из-за плотного тумана до нормализации погодных условий", - говорится в сообщении.
09:54
09:39
09:38
09:38
09:34
09:31
09:30
09:27
09:26