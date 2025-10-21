Прокуроры стран СНГ договорились о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией

Участники Координационного совета генпрокуроров стран СНГ подписали в Душанбе (Таджикистан) соглашение о сотрудничестве в противодействии незаконной миграции.

Как передает Report, об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

Ведомство указывает, что "это первое многостороннее соглашение генеральных прокуроров государств-участников СНГ за последние 15 лет".

Участники заседания подчеркнули, что незаконная миграция представляет угрозу национальной и общественной безопасности, экономической стабильности, расширяет возможности для деятельности национальных и международных террористических и экстремистских организаций, организованных преступных группировок и в целом осложняет социальную и криминогенную обстановку.

Следующее 36-е заседание совета Генпрокуроров стран СНГ пройдет в Казани (РФ).

В заседании совета в Душанбе участвовали главы надзорных ведомств Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, РФ, заместители генпрокуроров Азербайджана, Казахстана, Туркменистана.